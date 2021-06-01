2021 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB'ten İOKBS için tarih bekleniyor!

Bakan Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu.