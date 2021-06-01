2021 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB'ten İOKBS için tarih bekleniyor!
Bursluluk Sınavı için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin takip ettiği sınav hakkında erteleme açıklaması yapmıştı. Gözler şimdi söz konusu sınavın tarihinde. Peki, 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?
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2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) tarihi hakkındaki araştırmalar son günlerde hız kazandı. Normal şartlarda geçtiğimiz nisan ayında yapılması beklenen Bursluluk Sınavı, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. İşte, 2021 İOKBS'de son durum...
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Bakan Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu.
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Konuyla ilgili olarak yeni sınav tarihi ise 25 Mayıs itibariyle henüz netlik kazanmadı.
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Sınavın yine eylül ayında organize edilebileceği tahmin ediliyor.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.