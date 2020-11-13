2021 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB İOKBS tarihini duyurdu!

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi üçüncü dönem sınavı 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



Bu okulların birinci dönem sınavı ise 4-5 Aralık'ta olacak.



Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-Sınavı ile kalfalık ve ustalık teorik e-Sınavları, haftanın yedi günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecek.



