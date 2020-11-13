2021 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB İOKBS tarihini duyurdu!
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2021'de hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İOKBS'nin 2021 etabına katılım sağlamak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavın 2021'de ne zaman uygulanacağı, yeni yıla kısa bir süre kala araştırılan konu oldu. Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, konuya dair sorgulamalarına hız verdi. İşte, MEB'in açıkladığı 2021 İOKBS sınav tarihi...
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MEB’in yayımladığı 2021 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021'de yapılacak.
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MEB 2021 SINAV TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.
Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 27-18 Mart'ta yapılacak.
İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ise 25 Nisan'da.
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Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi üçüncü dönem sınavı 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Bu okulların birinci dönem sınavı ise 4-5 Aralık'ta olacak.
Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-Sınavı ile kalfalık ve ustalık teorik e-Sınavları, haftanın yedi günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecek.