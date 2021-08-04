2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB sınav takvimi

Ertelenen Bursluluk Sınavı'nın tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2021 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, 2021 İOKBS tarihi...