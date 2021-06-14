2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB İOKBS tarihinde son gelişmeler
Temmuz ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan sınav, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelenmişti. Peki, 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavına katılım sağlamayı planlayan binlerce öğrenci ve aileleri, bakanlığın sınav tarihini ne zaman açıklayacağını merakla araştırıyor. Ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, ertelenen sınavın organize edileceği açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, İOKBS ya da eski adıyla PYBS sınavı hakkında son gelişmeler...
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Bakan Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu.
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Konuyla ilgili olarak yeni sınav tarihi ise 25 Mayıs itibariyle henüz netlik kazanmadı.
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Sınavın yine eylül ayında organize edilebileceği tahmin ediliyor.