2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB İOKBS tarihinde son gelişmeler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavına katılım sağlamayı planlayan binlerce öğrenci ve aileleri, bakanlığın sınav tarihini ne zaman açıklayacağını merakla araştırıyor. Ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, ertelenen sınavın organize edileceği açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, İOKBS ya da eski adıyla PYBS sınavı hakkında son gelişmeler...