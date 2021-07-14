2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB İOKBS sınavında son durum
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilecek sınav geçtiğimiz haftalarda ertelenmişti. Peki, 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman?
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Öğrencilerin ve velilerin yakından takip ettiği bursluluk sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı merak konusu. İOKBS'ye girmek için hazırlanan adaylar, sınav tarihleri hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, MEB İOKBS sınavında son durum...
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Bakan Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu.
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Konuyla ilgili olarak yeni sınav tarihi ise 25 Mayıs itibariyle henüz netlik kazanmadı. Sınavın yine eylül ayında organize edilebileceği tahmin ediliyor.