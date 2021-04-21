2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte İOKBS sınavında son gelişmeler

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada 25 Nisan’da yapılacak olan sınavın ertelendiğini duyurmuştu. Ancak hangi tarihte yapılacağı ile ilgili henüz bir tarih bilgisi verilmedi. İşte Bakan Selçuk’un açıklamasının tamamı...



Salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz." dedi.



Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.



Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.



Öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlukarekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.



