Gündem Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 17:48 | 30 Kasım 2020 - 17:49

2021 Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 İOKBS tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavın 2021'de ne zaman uygulanacağı, yeni yıla kısa bir süre kala araştırılan konu oldu. Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, konuya dair sorgulamalarına hız verdi. Peki, 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?