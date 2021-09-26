2021 burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KYK burs ve kredi başvurularında son gelişmeler
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından geçtiğimiz yıllarda, lisans ve ön lisans öğrencileri için burs desteği verilmişti. KYK her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere burs ve öğrenim kredisi desteği vermeye devam edecek. Burs başvurularının henüz başlamaması üniversiteli gençleri meraklandırdı. Peki, burs ve kredi başvuruları ne zaman?
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Burs ve kredi başvuruları üniversitelilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite yerleştirme sınavlarının sonuçlarının açıklanmasının ardından yüksek öğretime adım atan öğrencileri burs heyecanı sardı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarının ardından gözler bu kez 2021 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına çevrildi. İşte, KYK burs ve kredi başvurularında son gelişmeler...
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 28 Ekim-3 Kasım 2021 tarihlerinde alınmıştı. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.
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BAŞVURUDA DOĞRU BİLGİ VERİLMELİ
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.