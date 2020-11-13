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Hürriyet
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Ekonomi
Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 11:47 | 

Dünyada ilk: 2021 boyunca sınırsız kalabilirsiniz! Tek bir şartı var

Maldivler pandemiye karşı aldığı çözümle son günlerde çok konuşuluyor. CNN International'ın haberine göre 2021 boyunca Maldivler'de kalabilirsiniz. Ancak tek bir şartı var...

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Maldivler'deki yetişkinlere özel Anantara Veli pandemiye çözüm olarak bir plan sundu. Gezginler için sınırsız kalım sağlayacak bu planda aynı zamanda sınırsız yemek de mevcut.

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Bu kampanya özel ada mülkünde iki kişilik bir su üstü bungalovun 2021 boyunca sınırsız kullanım için kullanımını, havaalanı transferlerini ve yemeği içeriyor.

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Ancak bu kalım planı için 30 bin dolar ödemeniz gerekiyor. Bunun dışında özel adada kalmanız için başka herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Bu aynı zamanda turist sadakat programını da kapsıyor.

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Bu fiyat etiketi kuşkusuz yüksek olsa da, dünyanın birçok yerinde kalıcı bir tatil evinin maliyetinden daha az.

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Eylül 2020'de, Hint Okyanusu ülkesindeki yetkililer, Maldivler Sınır Milleri adlı üç aşamalı bir turist sadakat programının önümüzdeki yıl başlayacağını duyurdu. Bu da dünyanın ilki olma özelliği taşıyor.

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Programın pratik bir düzeyde nasıl çalışacağına dair ayrıntılar henüz açıklanmasa da, ülkede harcanan para miktarına karşılık gelecek ve sık sık gelen ziyaretçiler için ödüller ve avantajlarla gelecek olan Altın, Gümüş ve Bronz seviyeleri var.

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Ekonomisi açısından büyük ölçüde uluslararası turizme bağımlı olan Maldivler, küresel koronavirüs krizinin ortasında sınırlarını açmak için erken olsa da adım attı.

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Ancak gezginler bu türünün ilk örneği girişime nasıl tepki verecek? Bunların bir kısmı, küresel seyahatin Covid-19 salgınından sonra nasıl göründüğüne bağlı olacak.

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Scott's Cheap Flights kurucusu Scott Keyes, CNN Travel'a verdiği demeçte, 'Bu İzlanda'nın Avrupa yolunda ücretsiz duraklama programından bu yana en yenilikçi hamlesi' açıklamasında bulundu.

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Maldivler ulusal turizm kurulu temsilcisi, CNN Travel'a programın Aralık 2020'de uygulanacağını söyledi. Bu üç kategorideki gezginlerin ne tür avantajlar alacağı ve puanların nasıl biriktirileceği henüz belli değil.

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Maldivler'in pahalı otelleri puan sistemiyle daha ucuz hale gelecek.

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Maldivler, küresel koronavirüs krizinin ardından yaratıcı olmak zorunda kalan yerler listesinde yalnız değil.

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Anguilla, Barbados ve Aruba'nın Karayip adalarının tümü , uzaktan çalışmak için daha güzel bir yer arayan insanlara uzatılmış vize sunuyor.

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