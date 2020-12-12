2021 Berat Kandili ne zaman? İşte 2021 Kandil tarihleri
Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'ne yönelik tarih araştırmaları başladı. Bu mübarek günün 2021 yılında ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. Dini kaynaklarda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Berat Kandili ne zaman?
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İslam dünyası için oldukça önemli olan üç aylar içinde idrak edilen Berat Kandili, milyonlarca Müslüman tarafından hasretle bekleniyor. Bu mübarek günde ellerini semaya açacak olan Müslümanlar, bu günlerin rahmet ve bereketini kaçırmak istemiyor. İşte, Berat Kandili'nin 2021 yılında idrak edileceği tarih...
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Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi gelecek yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre 2021'de 27 Mart'a denk geliyor.
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2021 KANDİL TARİHLERİ
3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.
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BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.
Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.