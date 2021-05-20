2021 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı - 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonucu sorgulama ekranı

Bekçilik giriş sınavı sonuçları erişime açıldı. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan resmi açıklama ile 2021 bekçilik 1. dönem sınav sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yayınlandı. Polis Akademisi sonuçları açıkladığı duyuruda yedek adayların durumu ile ilgili de bilgilendirmeyi yaptı. Açıklamaya göre Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitesinden açıklanacak. Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı sonuçları e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.