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GeriGündem 2021 Bekçi alımları ne zaman? 10 bin bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti... Gözler JGK'dan gelecek açıklamada
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Haber Giriş: 16 Eylül 2021 - 17:02 | 

2021 Bekçi alımları ne zaman? 10 bin bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti... Gözler JGK'dan gelecek açıklamada

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 bin bekçi alımı yapılacağı bilgisini vermişti. Bekçi alımında son gelişmeleri merak eden adaylar, JGK’dan gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki, 2021 bekçi alımları ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları belli oldu mu?

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Emniyet Genel Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yılda bekçi alımlarının yapılacağını duyurmuştu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her yıl belli tarihlerde bekçi alımı gerçekleşiyor. 2021 bekçi alımı ilanı için gözler Polis Akademisi Başkanlığında. İşte, 2021 bekçi alımlarında son durum...

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Alım ilanı henüz yayınlanmadı bu nedenle alımın gerçekleştirileceği net tarih henüz belli değil. Bekçilik alımı yapılacağında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklamayla başvuru tarih aralığı ve başvuru işleminin nasıl yapılması gerektiği de netleşmiş olacak.

3BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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