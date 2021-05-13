2021 Bayram Mesajları... Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel bayram mesajları ve sözleri
Bayram mesajları erken saatlerden bu yana araştırılıyor. Henüz aradığı bayram mesajını bulamamış olanlar için birbirinden anlamlı ve değişik bayram mesajları ve sözlerini derledik. Sizlerde Twitter'da en çok beğenilen bayram mesajlarından birini ya da ilham alarak kendi yazdığınız bayram mesajını iletebilirsiniz. Pandemi döneminde sevdiklerimizden ayrı kalsak da onları hatırladığımızı ve onlara olan sevgimizi dile getirmek için kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli ve dini sözleri gönderebiliriz. Sevgiliye, anneye, babaya, akrabaya ve daha pek çok yakınıza istediğiniz mesajı seçerek gönderebilmeniz mümkündür. siz de sevdiklerinize "bayramınız mübarek olsun" ve "iyi bayramlar" demek istiyorsanız SMS ve WhatsAPP gibi platformlardan bayram mesajları gönderebilirsiniz. İşte uzun-kısa birbirinden anlamlı ve değişik bayram mesajları ve sözleri
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Ramazan Bayramı kutlama mesajları erken saatlerden itibaren paylaşılıyor. Sosyal medya ve sohbet uygulamalarının çoğalmasıyla bayram resimli veya resimsiz bayram mesajları da çeşitlendi. "Bayramınız mübarek olsun" ve "iyi bayramlar" mesajlarına alternatif arayanlar için sosyal medyada en çok beğenilen ve paylaşılan bayram mesajlarını derledik. Sevgiliye, anneye, babaya, akrabaya ve daha pek çok yakınıza istediğiniz bayram mesajını seçerek iletebilirsiniz. İşte dualı, kısa, uzun, resimli Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri...
13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü için şimdiden sevdikleriyle pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle bayram dileklerini uzaktan iletecek olan vatandaşlar, şimdiden Ramazan Bayramı kutlama mesajlarını yoğun bir şekilde sorgulamaya başladı. İşte bayram mesajları (resimli-resimsiz, uzunlu-kısalı)
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RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI
Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.
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Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.
Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
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Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
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Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
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Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.