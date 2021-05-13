2021 Bayram Mesajları... Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel bayram mesajları ve sözleri

Ramazan Bayramı kutlama mesajları erken saatlerden itibaren paylaşılıyor. Sosyal medya ve sohbet uygulamalarının çoğalmasıyla bayram resimli veya resimsiz bayram mesajları da çeşitlendi. "Bayramınız mübarek olsun" ve "iyi bayramlar" mesajlarına alternatif arayanlar için sosyal medyada en çok beğenilen ve paylaşılan bayram mesajlarını derledik. Sevgiliye, anneye, babaya, akrabaya ve daha pek çok yakınıza istediğiniz bayram mesajını seçerek iletebilirsiniz. İşte dualı, kısa, uzun, resimli Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri...



13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü için şimdiden sevdikleriyle pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle bayram dileklerini uzaktan iletecek olan vatandaşlar, şimdiden Ramazan Bayramı kutlama mesajlarını yoğun bir şekilde sorgulamaya başladı. İşte bayram mesajları (resimli-resimsiz, uzunlu-kısalı)