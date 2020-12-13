2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret görüşmelerinde son durum
2021 asgari ücret zammı için görüşmeler devam ediyor. 2021 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret 4. toplantının ardından belli olacak. İlk toplantısını 4 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık'ta yapacak. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda şu ana kadar rakam telaffuz etmeyen Türk-İş, görüşmelerdeki ilk rakamın işveren ve hükümet tarafından masaya sunulmasını istiyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte, 2021 asgari ücret görüşmelerinde son durum
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Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret zam oranı için geri sayım devam ediyor. 2021 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantı önümüzdeki hafta başlayacak. Asgari ücret zammında kesin karar ise üçüncü toplantıda verilecek. İşte, asgari ücret zammıyla ilgili ayrıntılar.
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ASGARİ ÜCRET 2021 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı. 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık'ta yapacak. Üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.
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YENİ ASGARİ ÜCRETLE ARTACAK
Yasaya göre işten çıkarılanları işe alan işverene Türkiye İş Kurumu tarafından 1.324 lira destek sağlanacak. İşçiyi ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa aylık 1.168 lira ücret desteği verilecek. İşveren eski işçisini işe almayı kabul etmezse İŞKUR'a başvuru yapılması durumunda aylık 1.030 TL destek sağlanacak.Yeni yılda asgari ücretteki artışa paralel olarak bu tutarlar da artacak. Bugün itibarıyla işsizlik ödeneği almaya devam edenler, daha önce alanlar da bu haktan yararlanabilecek.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.
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Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.