2021 AÖL telafi sınavı ne zaman? MEB'ten AÖL telafi sınavları için açıklama
2021 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavları 12 Temmuz'da açıklanmıştı. Sınavlara çeşitli sebeplerle giremeyen öğrenciler, AÖL telafi için bir karar olup olmadığını merak ediyordu. Beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığından geldi. 2021 yılında MEB'e bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği AÖL telafi sınavı tarihleri belli oldu. Peki, 2021 AÖL telafi sınavı ne zaman gerçekleşecek? İşte MEB tarafından açıklanan tarih…
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AÖL 3. Dönem sınavları gibi telafi sınavı da online platform üzerinden gerçekleşecek. Bu yıl telafi sınavları 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak yapılacak.
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AÖL EK SINAVI İÇİN YAPILAN DUYURU
MEB AÖL ek sınav süreciyle ilgili detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.
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Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.'' ifadelerine yer verildi.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri, Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri, Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.