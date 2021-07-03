2021 AÖL sınav giriş ekranı açıldı… 3. Dönem AÖL sınavları başladı
AÖL online sınav giriş ekranı, 3 Temmuz 2021 tarihi itibariyle aktifleşti. Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları online olarak yapılacak. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için online sınav sistemi 03.07.2021 (saat 09.30’dan) - 07.07.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Açık Öğretim Lisesi üçüncü dönem sınavlarının tarihi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihlerinde tamamlanacak. İlk etapta 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09:30'dan - 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.
Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birinekatılabileceklerdir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.
3
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
4
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
5
Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.