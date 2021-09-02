AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2021 Açıköğretim güz dönemi AÖF kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan son dakika duyuruda 2021 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak olan AÖF kayıtları ile beraber öğrenciler ders seçim işlemlerini tamamlayacaklar. Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamayacak. Peki, AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? İşte, 2021 AÖF güz dönemi kayıt ve kayıt yenileme tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), yeni kayıtları 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak.
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Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
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Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı için üniversiteden beklenen açıklama geldi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav takvimi ağustos ayı devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor.
Başarısız derslerini ya da üstten alacakları dersleri yaz okulunda telafi etmek isteyen AÖF öğrencileri yaz okulu sınavlarına yüz yüze katılım sağlayacaklar. Anadolu Üniversitesi'nin takvimine göre 2021 AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın detaylarının ilerleyen günlerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesinden yayınlanması bekleniyor.