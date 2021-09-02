Gündem Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 18:09 | 02 Eylül 2021 - 18:09

AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2021 Açıköğretim güz dönemi AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan son dakika duyuruda 2021 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak olan AÖF kayıtları ile beraber öğrenciler ders seçim işlemlerini tamamlayacaklar. Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamayacak. Peki, AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? İşte, 2021 AÖF güz dönemi kayıt ve kayıt yenileme tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.