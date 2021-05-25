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Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 - 16:15 | 

2021 ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ALES sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Mayıs'ta uygulanan 2021-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. İşte, ÖSYM AİS ALES sorgulama ekranı...

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Akademik kariyer hedefleyenlerin katılım sağladığı ALES sonuçları açıklandı.. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2021 yılındaki ilk oturumu olan ALES 2021/1 sınavına katılım sağlayan binlerce aday, sonuçları ÖSYM'nin resmin internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. İşte, ALES sonuçları ekranı;

2ALES 2021 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ALES 2021 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3ALES SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI MI

ALES SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI MI?

2021 Sınav takvimiyle ALES sonuçları için tarih verilmişti. Takvime göre 2 Mayıs tarihli ALES sonuçları, 27 Mayıs tarihinde açıklanacaktı. ÖSYM, sonuç değerlendirme işlemini erken bitirdiği için 25 Mayıs tarihinde ALES sonuçları ekranını erişime açtı.

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ALES sonuçları belirtilen tarihten önce AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açıldı. Adaylar kişisel bilgileriyle, ALES sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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