Gündem Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 - 16:15 | 25 Mayıs 2021 - 16:15

2021 ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ALES sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Mayıs'ta uygulanan 2021-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. İşte, ÖSYM AİS ALES sorgulama ekranı...