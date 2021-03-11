2021 ALES ne zaman? İşte ALES/1 sınav ve başvuru takvimi

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.



Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.



