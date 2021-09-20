2021-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonuç takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yapıldı. Şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, 2021-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. ALES/2'de, adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihine odaklandı. İşte, ALES sonuç takvimi...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim tarihinde yayınlanacak.
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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.