2021-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonuç takvimi

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim tarihinde yayınlanacak.