2021/ALES-1 sınavı ne zaman? ALES için geri sayım

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları sona ermişti. Bir yandan sınava hazırlanan adaylar bir yandan da sınav tarihini sorguluyor. Peki, 2021/ALES-1 sınavı ne zaman?
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Akademik kariyer hedefleyen vatandaşların katılım sağladığı ALES sınavının, bu yılki ilk oturumu için geri sayım başladı. Başvuru ve geç başvuruların tamamlanması ile geriye bir tek sınava girmek kaldı. İşte, 2021/ALES-1 sınav tarihi...
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ALES giriş belgesi, ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. 2021 ALES/1 oturumu mayıs ayında yapılacak. Yayımlanan giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı yer alıyor. Sınav giriş belgesini (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak.
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02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.