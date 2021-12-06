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GeriGündem 2021-2022 takviminde yarı yıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman 15 tatil başlayacak? İşte MEB'in düzenlediği tarihler
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Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 16:01 | 

2021-2022 takviminde yarı yıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman 15 tatil başlayacak? İşte MEB'in düzenlediği tarihler

Kasım ara tatilinin geride kalmasıyla, gözler 15 tatil (yarıyıl tatili) tarihine çevrildi. Bakanlığı takvimine göre eylül ayında başlayan eğitim öğretim döneminin birinci yarısı ocak ayında tamamlanacak. Daha sonra ise öğrenciler ikinci ara tatil dönemine girecek. Peki, 15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman? 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte MEB 2021-2022 takvimi...

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Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı "15 tatil" olarak da bilinen yarıyıl tatilinin başlamasına haftalar kaldı. Okullarda sınav ve sözlüler sürerken, öğrencilerin gözü sömestr tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 takvimine göre ilk dönemin ne zaman biteceği merakla sorgulanıyor. İşte, MEB takvimine göre yarıyıl ve ara tatil tarihleri...
215 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
3İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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