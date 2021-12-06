2021-2022 takviminde yarı yıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman 15 tatil başlayacak? İşte MEB'in düzenlediği tarihler

Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı "15 tatil" olarak da bilinen yarıyıl tatilinin başlamasına haftalar kaldı. Okullarda sınav ve sözlüler sürerken, öğrencilerin gözü sömestr tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 takvimine göre ilk dönemin ne zaman biteceği merakla sorgulanıyor. İşte, MEB takvimine göre yarıyıl ve ara tatil tarihleri...