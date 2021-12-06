2021-2022 takviminde yarı yıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman 15 tatil başlayacak? İşte MEB'in düzenlediği tarihler
Kasım ara tatilinin geride kalmasıyla, gözler 15 tatil (yarıyıl tatili) tarihine çevrildi. Bakanlığı takvimine göre eylül ayında başlayan eğitim öğretim döneminin birinci yarısı ocak ayında tamamlanacak. Daha sonra ise öğrenciler ikinci ara tatil dönemine girecek. Peki, 15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman? 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte MEB 2021-2022 takvimi...
Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı "15 tatil" olarak da bilinen yarıyıl tatilinin başlamasına haftalar kaldı. Okullarda sınav ve sözlüler sürerken, öğrencilerin gözü sömestr tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 takvimine göre ilk dönemin ne zaman biteceği merakla sorgulanıyor. İşte, MEB takvimine göre yarıyıl ve ara tatil tarihleri...