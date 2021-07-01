MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? İşte ayrıntılar
GeriGündem 2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? İşte ayrıntılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 01 Temmuz 2021 - 14:57 | 

2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? İşte ayrıntılar

Süper Lig'in yeni sezon tarihi, son günlerin sorgulanan konuları arasında yer almaya başladı. Takımlarının bu yıl ligde göstereceği performansı merak eden binlerce vatandaş, Süper Lig'in tarihini sorguluyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

"Süper Lig ne zaman başlayacak?" sorusu, futbolseverlerin merakla araştırdığı konu oldu. Takımları için büyük beklentilere sahip olan taraftalar, liglerin başlayacağı güne odaklandı. İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler...

2

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

3

Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak..

4

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açılmaya göre, 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, kulüplerden gelen talepler üzerine, 17 Haziran'da başlatılıp, 8 Eylül'de tamamlanmasına karar verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi