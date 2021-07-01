2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? İşte ayrıntılar

"Süper Lig ne zaman başlayacak?" sorusu, futbolseverlerin merakla araştırdığı konu oldu. Takımları için büyük beklentilere sahip olan taraftalar, liglerin başlayacağı güne odaklandı. İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler...