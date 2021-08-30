2021-2022 eğitim yılında ara tatil ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı tarihler
Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. Takvime göre 6 Eylül’de başlayacak eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022’de sona erecek. Ara tatil ise öğrencilerin merak ettiği bir diğer husus olarak dikkat çekiyor. Peki, 2021-2022 eğitim yılında ara tatil ne zaman?
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2021-2022 eğitim yılının yüz yüze olarak başlamasına kısa bir süre kala, en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri ara tatiller oldu. Ara tatilin başlangıç tarihi öğrencilerin yanı sıra ailelerince de araştırılıyor. İşte, 2021-2022 eğitim yılı takvimi...
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ARA TATİL NE ZAMAN?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
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2021-2022 MEB TAKVİMİ
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak’ta başlayıp, 7 Şubat’ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.