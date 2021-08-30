2021-2022 eğitim yılında ara tatil ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı tarihler

2021-2022 eğitim yılının yüz yüze olarak başlamasına kısa bir süre kala, en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri ara tatiller oldu. Ara tatilin başlangıç tarihi öğrencilerin yanı sıra ailelerince de araştırılıyor. İşte, 2021-2022 eğitim yılı takvimi...