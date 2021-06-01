Gündem Haber Giriş: 01 Haziran 2021 - 14:26 | 01 Haziran 2021 - 14:27

2021-2022 döneminde okullar ne zaman açılacak? MEB'den gelen son bilgiler

18 milyon öğrenci ve velilerinin yanı sıra yüz binlerce eğitimci de okulların yeni eğitim yılında başlangıç tarihine odaklandı. Geçtiğimiz 2020-2021 eğitim yılının ilk dönemi 31 Ağustos'ta online olarak başlamıştı. Gözler şimdi yeni dönemin ayrıntılarında. Peki, 2021-2022 döneminde okullar ne zaman açılacak?