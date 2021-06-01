2021-2022 döneminde okullar ne zaman açılacak? MEB'den gelen son bilgiler
18 milyon öğrenci ve velilerinin yanı sıra yüz binlerce eğitimci de okulların yeni eğitim yılında başlangıç tarihine odaklandı. Geçtiğimiz 2020-2021 eğitim yılının ilk dönemi 31 Ağustos'ta online olarak başlamıştı. Gözler şimdi yeni dönemin ayrıntılarında. Peki, 2021-2022 döneminde okullar ne zaman açılacak?
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Okulların yeni eğitim yılında başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar, henüz bu eğitim yılının ikinci yarıyılı bitmeden hız kazandı. Gelecek aylardaki planlarını MEB'in açılacağı tarihe göre şekillendirmek isteyen pek çok kişi, resmi kişi ve kurumlardan gelen son dakika bilgilerine odaklandı. İşte, okulların yeni dönemde açılacağı tarihe ilişkin son bilgiler...
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TELAFİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.
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YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.
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Bu kapsamda yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.