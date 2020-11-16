2020'nin en iyi iç mekana sahip otomobilleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var

2020 GMC Sierra konforlu, ferah ve 7 inç dokunmatik ekranlı kullanıcı dostu bir bilgi-eğlence sistemi de dahil olmak üzere bir dizi standart özellik ile donatılmış durumda. Tüm modeller Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto ve USB bağlantı noktalarıyla sağlanıyor.