2020'nin en iyi iç mekana sahip otomobilleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var
Yeni bir araba satın alırken, performans, güvenilirlik ve yakıt ekonomisi gibi faktörler listenin başında gelebilir. Ancak arabanızda çok fazla zaman harcarsanız, iç kalite de aynı derecede önemlidir.
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Otomotiv markaları modellerinde kabin tasarımı ve konforu açısından önemli ölçüde farklılık gösteriyor. USA News yaptığı araştırmalarla dünyanın en iyi iç mekana sahip otomobillerini puanlayarak sıraladı. Her markanın genel derecelendirmesini belirlemek için, serilerindeki her modele verilen puanların ortalamasını alındı.
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15) Subaru
Ortalama İç Skor: 7.17 / 10
Subaru daha yumuşak, daha sofistike bir görünüm benimsemeye başladı.
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Bu dönüşümün büyük bir kısmı, markanın araçlarının iç mekanlarını yenilemesini içeriyor.
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Isıtmalı koltuklar, ayarlanabilir koltuk başlıkları, merkezi kilit, ekran, kamera, Apple CarPlay / Android Auto ve daha birçok özellik modelleri cazip kılıyor.
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14) GMC
Ortalama İç Skor: 7.22 / 10
Kaliteli kamyonetlerle tanınan GMC, portföyündeki kabin deneyimini geliştirmek için adımlar attı.
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2020 GMC Sierra konforlu, ferah ve 7 inç dokunmatik ekranlı kullanıcı dostu bir bilgi-eğlence sistemi de dahil olmak üzere bir dizi standart özellik ile donatılmış durumda. Tüm modeller Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto ve USB bağlantı noktalarıyla sağlanıyor.
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13) Ford
Ortalama İç Skor: 7.24 / 10
Ford genellikle uygun fiyata geniş, konforlu kabinlere sahip.
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Markanın dokunmatik ekranlı SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi tüm Ford modellerinde mevcut. Apple CarPlay, Android Auto, etkin Wi-Fi noktası ve USB bağlantı noktaları Ford'un portföyünde standart.
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12) Jeep
Ortalama İç Skor: 7.28 / 10
Uzun süredir güçlü off-road kahramanlığı olan SUV'lar için anılan Jeep, şimdi içeriye odaklanıyor. Otomobil üreticisi, konforlu koltuklar, yüksek kaliteli malzemeler ve çok sayıda pano teknolojisi geliştiriyor.
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Jeep'in kullanıcı dostu UConnect bilgi-eğlence sistemi ve duyarlı dokunmatik ekranı tüm modellerde standart olarak yer alıyor. Apple CarPlay, Android Auto, navigasyon ve uydu radyosu mevcut.
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11) Hyundai
Ortalama İç Skor: 7.3 / 10
Ekonomik arabalarıyla tanınan Hyundai , yüksek kaliteli malzemeler, rahat oturma, bol kabin ve kargo alanı ile iç mekanlarını güçlendirdi.
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2020 için yeniden tasarlanan Hyundai Sonata, destekleyici oturma, geniş yolcu odası ve panoramik açılır tavan, çift bölgeli otomatik klima kontrolü ve birinci sınıf ses sistemi gibi yükseltmeler sunuyor. Tüm yeni Hyundai modelleri Bluetooth, USB bağlantı noktaları, Apple CarPlay ve Android Auto ile birlikte sunuluyor.
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10) Lincoln
Ortalama İç Skor: 7.33 / 10
Uzun zamandır zarif iç mekanlar ile tanınan Lincoln markası, deri döşemeye, konforlu koltuklara ve birçok yüksek kaliteli kabin malzemesine sahiptir. Lincoln Navigator gibi bazı modellerde ısıtmalı koltuklar, panoramik açılır tavan ve üç bölgeli otomatik klima kontrolü bulunur.
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9) Dodge
Ortalama İç Skor: 7.38 / 10
İkonik kas arabalarıyla tanınan Dodge serisi, kaliteli kabin malzemeleriyle tanınıyor.
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Üst kaplamaları deri döşeme, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, açılır tavan ve birinci sınıf 18 hoparlörlü Harman Kardon stereo sistemi mevcut.
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Tüm Dodge modelleri Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto ve Dodge'un kullanıcı dostu UConnect bilgi-eğlence sistemi ile standart olarak geliyor.
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8) Porsche
Ortalama İç Skor: 7.4 / 10
Porsche araçları, deri döşemeler ve ahşap kaplamalarla dolu şık iç mekanları ile öne çıkıyor.
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2020 için yeniden tasarlanan ikonik Porsche 911, yüksek kaliteli deri spor koltuklara sahip. 2020 Porsche Cayman gerçekten zengin hissettiriyor. İki kişilik kabin, süet ve metal kaplama yükseltmeleri, ön koltuklara masaj yapma, ısıtmalı ön ve arka koltuklar ve panoramik bir sunroof sunuyor.
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Tüm araçlar, net bir dokunmatik ekranla eşleştirilen kullanımı kolay Porsche İletişim Yönetimi bilgi-eğlence sistemi ile birlikte geliyor. Apple CarPlay ve USB bağlantı noktaları, belirli modellerde Bluetooth bağlantısı ile standart.
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7) Mercedes-Benz
Ortalama İç Skor: 7.41 / 10
Mercedes-Benz araçları birinci sınıf malzemeler, lüks özellikler ve birinci sınıf teknoloji ile tanınıyor.
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2020 Mercedes-Benz A-Serisi de dahil olmak üzere belirli modellerde sezgisel Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. MBUX sadece sesli komutlara ve el hareketlerine cevap vermekle kalmaz, aynı zamanda yolcular sistemin yapay zekası ile sohbet edebilir.
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6) BMW
Ortalama İç Skor: 7.44 / 10
BMW araçlarında ileri teknoloji malzemeler, destek koltukları ve birçok standart özellik bulunuyor. Hakiki deri, şık alüminyum vurgular, ısıtmalı ön kolçaklar ve deri kaplı gösterge paneli mevcut.
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Çoğu modelde Apple CarPlay, Bluetooth ve markanın iDrive bilgi-eğlence sistemi ile navigasyon, Wi-Fi etkin noktası ve birinci sınıf ses sistemleri mevcut.
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5) Volkswagen
Ortalama İç Skor: 7.69 / 10
Volkswagen'in kabinlerinde kaliteli malzemeler, konforlu koltuklar ve hem insanlar hem de yükler için geniş bir alan bulunuyor. Volkswagen Golf standart sentetik deri döşeme, ısıtmalı koltuklar ve kullanımı kolay bilgi-eğlence sistemi ile öne çıkıyor.
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Tüm Volkswagen araçları Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth ve USB bağlantı noktalarıyla birlikte belirli modellerde Wi-Fi etkin noktası mevcut.
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4) Kia
Ortalama İç Skor: 7.70 / 10
Modern Kia modelleri kaliteli malzemeler, çekici kabin tasarımları ve çok sayıda standart güvenlik ve teknoloji özellikleriyle donatılmış durumda.
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Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth ve Kia'nın kullanımı kolay UVO bilgi-eğlence sistemi ürün yelpazesinde standart olarak yer alıyor.
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3) Honda
Ortalama İç Skor: 7.83 / 10
Honda'nın iç mekanları, konforlu koltuklar ve bol miktarda yumuşak dokunuşlu malzeme ile hem işlevsel hem de çekici. En üst düzey Honda Accord Touring 2.0T Auto, deri kaplama koltuklar ve direksiyon simidi, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar ve ortam aydınlatmasına sahip.
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Tüm Honda modelleri , 5 inçlik ekran veya daha büyük dokunmatik ekranla eşleştirilmiş bir bilgi-eğlence sistemine sahip. Apple CarPlay, Android Auto, bir Wi-Fi etkin noktası ve kablosuz cihaz şarjı standart.
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2) Volvo
Ortalama İç Skor: 7.97 / 10
Uzun süredir güvenlik odaklı bir marka olarak bilinen modern Volvo, kabin konforu için neredeyse tanınan bir marka haline geldi.
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Çoğu yeni Volvo merkezindeki temiz gösterge paneli tasarımı, aracın işlevlerinin çoğunu kontrol eden 9 inç tablet benzeri Sensus dokunmatik ekranın çevresinde yer alıyor. Tüm modeller Apple CarPlay, Android Auto ve USB bağlantı noktalarıyla birlikte bulunuyor.
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1) Audi
Ortalama İç Skor: 8.02 / 10
Listemizin tepesinde, iç kısımları şık tasarım, yüksek kaliteli koltuklar ve zarif malzemeler içeren Alman otomobil üreticisi Audi bulunuyor.
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Markanın MMI bilgi-eğlence sisteminin kullanımı kolaydır ve net grafiklere sahip bir dokunmatik ekrana sahiptir. Tüm Audi araçlarında Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto ve USB bağlantı noktaları bulunur.