2020'nin en iyi destinasyonları belirlendi! Türkiye'den bir yer listede

15- Hanoi, Vietnam Büyüleyici Viyetnam başkenti aynı derecede yaşlı bir şehirdir de; Eski Mahalle bölgesi, anıtlar ve koloni dönemi mimarisi olduğu gibi dururken, modern gelişmelere de yer vardır. Hanoi'nin adı pek çok defa değişmiştir, bunlardan biri de "yükselen ejder" anlamına gelen Thang Long'dur; ancak Ho Chi Minh'in Mozolesi ve Hoa Lo Hapishanesi gibi örneklere bakarak şehrin geçmişini hiçbir zaman unutmadığı söylenebilir. Göller, parklar, gölgeli bulvarlar, 600'den fazla tapınak ve pagoda, taksiye binerek kolayca her yerini keşfedebileceğiniz bu şehrin cazibesine güç katmaktadır.