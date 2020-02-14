MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri2020'nin en güvenilir otomobilleri açıklandı! İşte o liste...
GeriEkonomi 2020'nin en güvenilir otomobilleri açıklandı! İşte o liste...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 09:28, /

2020'nin en güvenilir otomobilleri açıklandı! İşte o liste...

J.D. Power 2020'nin en güvenilir otomobil markalarını açıkladı. İşte o liste...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

JD Power'ın Çarşamba günü yayınlanan 2020 ABD Araç Güvenilirlik Çalışması'na göre 2020'nin araç performansı açısından en güvenilir otomobil markalarını açıkladı.

2

Önce segment başına en güvenilir modellerden bahsedelim. Küçük arabalar içinde seçilen model Honda Fit oldu.

3

Kompakt otomobil : Nissan Leaf

Orta boy araba : Buick Regal

Büyük araba : Toyota Avalon

4

Küçük premium otomobil : BMW 2 Serisi

Kompakt premium otomobil : Lexus ES

Orta boy premium otomobil : Genesis G80

5

Kompakt sportif otomobil : Mazda MX-5 Miata

Orta boy sportif araba : Ford Mustang

Küçük SUV : Buick Encore

6

Kompakt SUV : Chevrolet Equinox

Orta boy SUV : Toyota 4Runner

Büyük SUV : Chevrolet Tahoe

7

Küçük premium SUV : Mercedes-Benz GLA

Kompakt premium SUV : Porsche Macan

Orta boy premium SUV : Lexus GX

8

Minivan : Toyota Sienna

Orta boy pikap : Nissan Frontier

Büyük hafif hizmet alıcısı : Ford F-150 ve Toyota Tundra

9

Büyük ağır hizmet tipi pikap : Chevrolet Silverado HD

En güvenilir markalar listesine geçelim... (100 araç başına problem sayısı)

10

32- Land Rover / Problem sayısı: 220

31- Chrysler / Problem sayısı: 214

30- Jaguar / Problem sayısı: 186

11

29- Volvo / Problem sayısı: 185

28- GMC / Problem sayısı: 162

27- Fiat / Problem sayısı: 160

12

26- Jeep / Problem sayısı: 159

25- Dodge / Problem sayısı: 158

24- Infiniti / Problem sayısı: 155

13

23- Subaru / Problem sayısı: 154

22- Mercedes-Benz / Problem sayısı: 152

21- Mini / Problem sayısı: 147

14

20- Mitsubishi / Problem sayısı: 146

19- Ram / Problem sayısı: 140

18- Honda / Problem sayısı: 139

15

17- Acura / Problem sayısı: 139

16- Nissan / Problem sayısı: 136

15- Audi / Problem sayısı: 136

16

14- Kia / Problem sayısı: 132

13- Hyundai / Problem sayısı: 132

12- Cadillac / Problem sayısı: 131

17

11- Mazda / Problem sayısı: 130

10- Ford / Problem sayısı: 126

9- Chevrolet / Problem sayısı: 123

18

8- BMW / Problem sayısı: 123

7- Lincoln / Problem sayısı: 119

6- Volkswagen / Problem sayısı: 116

19

5- Toyota / Problem sayısı: 113

4- Porsche / Problem sayısı: 104

3- Buick / Problem sayısı: 103

20

2- Lexus / Problem sayısı: 100

21

1- Genesis / Problem sayısı: 80

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi