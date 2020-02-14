2020'nin en güvenilir otomobilleri açıklandı! İşte o liste...

JD Power'ın Çarşamba günü yayınlanan 2020 ABD Araç Güvenilirlik Çalışması'na göre 2020'nin araç performansı açısından en güvenilir otomobil markalarını açıkladı. Önce segment başına en güvenilir modellerden bahsedelim. Küçük arabalar içinde seçilen model Honda Fit oldu. Kompakt otomobil : Nissan LeafOrta boy araba : Buick RegalBüyük araba : Toyota AvalonKüçük premium otomobil : BMW 2 SerisiKompakt premium otomobil : Lexus ESOrta boy premium otomobil : Genesis G80Kompakt sportif otomobil : Mazda MX-5 MiataOrta boy sportif araba : Ford MustangKüçük SUV : Buick EncoreKompakt SUV : Chevrolet EquinoxOrta boy SUV : Toyota 4RunnerBüyük SUV : Chevrolet TahoeKüçük premium SUV : Mercedes-Benz GLAKompakt premium SUV : Porsche MacanOrta boy premium SUV : Lexus GXMinivan : Toyota SiennaOrta boy pikap : Nissan FrontierBüyük hafif hizmet alıcısı : Ford F-150 ve Toyota Tundra Büyük ağır hizmet tipi pikap : Chevrolet Silverado HDEn güvenilir markalar listesine geçelim... (100 araç başına problem sayısı)32- Land Rover / Problem sayısı: 22031- Chrysler / Problem sayısı: 21430- Jaguar / Problem sayısı: 18629- Volvo / Problem sayısı: 18528- GMC / Problem sayısı: 16227- Fiat / Problem sayısı: 16026- Jeep / Problem sayısı: 15925- Dodge / Problem sayısı: 15824- Infiniti / Problem sayısı: 15523- Subaru / Problem sayısı: 15422- Mercedes-Benz / Problem sayısı: 15221- Mini / Problem sayısı: 14720- Mitsubishi / Problem sayısı: 14619- Ram / Problem sayısı: 14018- Honda / Problem sayısı: 13917- Acura / Problem sayısı: 13916- Nissan / Problem sayısı: 13615- Audi / Problem sayısı: 13614- Kia / Problem sayısı: 13213- Hyundai / Problem sayısı: 13212- Cadillac / Problem sayısı: 13111- Mazda / Problem sayısı: 13010- Ford / Problem sayısı: 1269- Chevrolet / Problem sayısı: 1238- BMW / Problem sayısı: 1237- Lincoln / Problem sayısı: 1196- Volkswagen / Problem sayısı: 1165- Toyota / Problem sayısı: 1134- Porsche / Problem sayısı: 1043- Buick / Problem sayısı: 1032- Lexus / Problem sayısı: 1001- Genesis / Problem sayısı: 80