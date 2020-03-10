2020'nin en güçlü bankaları açıklandı! Türkiye'den 9 banka listede...

3- Agricultural Bank Of China/Çin ABoC 1951 yılında Mao Zedong tarafından kolektif çiftlikler, köylüler ve işçilere yardım etmek için yaratıldı. Şu anda, bu banka Çin'in ve tüm dünyanın mali ve ticari şirketlerinin içine girdi. Merkezi Pekin'de bulunuyor, yurt içinde ve yurt dışında 24.000'e yakın temsilciye sahip. Marka değeri toplam 54,658 dolar. 4- Bank of China/ÇinÇin Banksı, Çin'in en eski ve en güvenilir bankalarından biridir. 1912 yılında kurulmuş ve şimdiye kadar iç bankacılık sektörüne liderlik etmektedir. Şirketin yüzde 70'den fazlası Çin Hükümetine ait ve 20'den fazla ülkede ofisleri var.Marka değeri toplam 50,630 dolar.