2020'nin en güçlü bankaları açıklandı! Türkiye'den 9 banka listede...
En değerli ve en güçlü bankaları 2020 listesi Brand Finance tarafından açıklandı. Türkiye'den 9 banka listeye girdi. İşte o liste...
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1- ICBC/Çin
Çin'deki tüm bankacılığın neredeyse 1/5 hissesini kontrol ediyor. Marka değeri toplam 80.791 dolar. Banka 1984 yılında kuruldu ve şu anda 450.000-den fazla çalışanı var.Genel merkezi Pekin'de bulunuyor. Şirketin yüzde 70'den fazla hissesi hükümetin mülküdür.
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2- China Construction Bank/Çin
Bu sıralamada ikinci olan ve Çin'de “boyutuna” göre ikinci banka 1954 yılında kuruldu ve şimdi “Çin İnşaat Bankası” olarak adlandırılıyor. Başlangıçta, CCB devlet borsaları için yaratıldı ve yalnız daha sonradan ticari olana dönüştürüldü. Şirket tüm dünyada 372.000-den çok çalışanın hizmet ettiği 14 binden fazla bölüme sahip. Marka değeri toplam 62,602 dolar.
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3- Agricultural Bank Of China/Çin
ABoC 1951 yılında Mao Zedong tarafından kolektif çiftlikler, köylüler ve işçilere yardım etmek için yaratıldı. Şu anda, bu banka Çin'in ve tüm dünyanın mali ve ticari şirketlerinin içine girdi. Merkezi Pekin'de bulunuyor, yurt içinde ve yurt dışında 24.000'e yakın temsilciye sahip. Marka değeri toplam 54,658 dolar. 4- Bank of China/ÇinÇin Banksı, Çin'in en eski ve en güvenilir bankalarından biridir. 1912 yılında kurulmuş ve şimdiye kadar iç bankacılık sektörüne liderlik etmektedir. Şirketin yüzde 70'den fazlası Çin Hükümetine ait ve 20'den fazla ülkede ofisleri var.Marka değeri toplam 50,630 dolar.
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5- Wells Fargo/ABD
Wells Fargo & Company, merkezi San Francisco, California'da bulunan ve ABD genelinde merkezi ofisleri bulunan bir Amerikan çokuluslu finansal hizmetler şirketidir. Piyasa değeri ile dünyanın beşinci büyük bankasıdır. Marka değeri toplam 40,881 dolar.
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6- Bank of America/ABD
BoA ABD'nin ikinci en büyük bankası, yurtiçinde ve yurtdışında geniş bir mali hizmet yelpazesine sahiptir. Merkez, Charlotte şehrinde, Kuzey Carolina'da bulunmaktadır. Marka değeri toplam 35,361 dolar.
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7- CITI/ ABD
Citibank, finansal hizmetler çokuluslu Citigroup'un tüketici bölümüdür. Citibank, 1812'de New York Şehir Bankası olarak kuruldu ve daha sonra New York'un İlk Ulusal Şehir Bankası oldu. Marka değeri toplam 33,131 dolar.
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8- JPMorgan Chase/ABD
JPMorgan Chase, finans sektöründe en gelişmekte olan ve popüler ABD bankalarından biridir. Bu şirket 2000 yılında birkaç büyük bankanın birleşmesi sonucu kuruldu. JPMorgan Chase HQ, Manhattan, New York'ta yerleşmektedir. Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biridir.Marka değeri toplam 31,250 dolar.
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9- China Merchants Bank/Çin
China Merchants Bank, merkezi Futian District, Shenzhen, Guangdong, Çin merkezli bir Çin bankasıdır. 1987 yılında kurulan şirket, Çin'deki kurumsal tüzel kişilerin sahip olduğu ilk hisse holding ticari bankadır. SPK'nın Çin'de anakarada beş, Hong Kong'da bir şubesi vardır. Marka değeri toplam 22,884 dolar.
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442. TEB
Türk bankalarının tamamı yükseliş gösterdi. Buna göre 442. sıraya TEB yerleşti.
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DenizBank, TEB'in önünde yer alıyor. Denizbank'ın listedeki sırası 331.
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Halkbank'ın sırası da geçtiğimiz seneye göre daha iyi konumda. Halkbank bu sene 323. sırada yer alıyor.