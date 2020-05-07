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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 09:28,

2020'nin en çok satan otomobilleri belli oldu! Resmen fark attı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 26,3 büyürken, satışlar bu yılın nisan ayı ile geçen yılın nisan ayı kıyaslandığında yüzde 14,6 azaldı. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor. İşte 2020 yılında Türkiye'nin en çok otomobil markaları...

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Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu. Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,2 artarak 29 bin 405 adede ulaştı.

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İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

MASERATI 3 adet satıldı

ASTON MARTIN 4 adet satıldı

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BENTLEY 4 adet satıldı.

LAMBORGHINI 4 adet satıldı

FERRARI 6 adet satıldı

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ALFA ROMEO 7 Adet satıldı

LEXUS 28 adet satıldı

MAZDA 34 adet satıldı

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SMART 39 adet satıldı

JAGUAR 77 adet satıldı

PORSCHE 83 adet satıldı

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KARSAN 142 adet satıldı

SSANGYONG 157 adet satıldı

SUBARU 182 adet satıldı

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DS 183 adet satıldı

ISUZU 217 adet satıldı

IVECO 313 adet satıldı

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MINI 338 adet satıldı

SUZUKI 500 adet satıldı

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LAND ROVER 602 adet satıldı

MITSUBISHI 672 adet satıldı

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JEEP 1 bin 70 adet satıldı

VOLVO 1 bin 80 adet satıldı

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NISSAN 2 bin 7 adet satıldı

KIA 2 bin 542 adet satıldı

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BMW 2 bin 607 adet satıldı

AUDI 2 bin 802 adet satıldı

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SEAT 3 bin 345 adet satıldı

SKODA 4 bin 70 adet satıldı

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HONDA 4 bin 293 adet satıldı

MERCEDES-BENZ 5 bin 141 adet satıldı

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CITROEN 5 bin 815 adet satıldı

HYUNDAI 5 bin 906 adet satıldı

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DACIA 7 bin 175 adet satıldı

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OPEL 7 bin 573 adet satıldı

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TOYOTA 8 bin 165 adet satıldı

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PEUGEOT 11 bin 746 adet satıldı

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FORD 15 bin 331 adet satıldı

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VOLKSWAGEN 17 bin 474 adet satıldı

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RENAULT 19 bin 384 adet satıldı

23FIAT TOPLAM 19 BİN 739 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
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FIAT TOPLAM 19 BİN 739 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA

Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 19 bin 739 araç satış rakamına ulaştı.

24EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR
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EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR

2020 yılı nisan ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,4 artarken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 8,3 ve 2000cc üstü otomobil satışları da 33,6 geriledi.

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