2020'nin en çok satan otomobilleri belli oldu! Resmen fark attı
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 26,3 büyürken, satışlar bu yılın nisan ayı ile geçen yılın nisan ayı kıyaslandığında yüzde 14,6 azaldı. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor. İşte 2020 yılında Türkiye'nin en çok otomobil markaları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu. Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,2 artarak 29 bin 405 adede ulaştı.
2
Abone Ol
İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
MASERATI 3 adet satıldı
ASTON MARTIN 4 adet satıldı
3
Abone Ol
BENTLEY 4 adet satıldı.
LAMBORGHINI 4 adet satıldı
FERRARI 6 adet satıldı
4
Abone Ol
ALFA ROMEO 7 Adet satıldı
LEXUS 28 adet satıldı
MAZDA 34 adet satıldı
5
Abone Ol
SMART 39 adet satıldı
JAGUAR 77 adet satıldı
PORSCHE 83 adet satıldı
6
Abone Ol
KARSAN 142 adet satıldı
SSANGYONG 157 adet satıldı
SUBARU 182 adet satıldı
7
Abone Ol
DS 183 adet satıldı
ISUZU 217 adet satıldı
IVECO 313 adet satıldı
8
Abone Ol
MINI 338 adet satıldı
SUZUKI 500 adet satıldı
9
Abone Ol
LAND ROVER 602 adet satıldı
MITSUBISHI 672 adet satıldı
10
Abone Ol
JEEP 1 bin 70 adet satıldı
VOLVO 1 bin 80 adet satıldı
11
Abone Ol
NISSAN 2 bin 7 adet satıldı
KIA 2 bin 542 adet satıldı
12
Abone Ol
BMW 2 bin 607 adet satıldı
AUDI 2 bin 802 adet satıldı
13
Abone Ol
SEAT 3 bin 345 adet satıldı
SKODA 4 bin 70 adet satıldı
14
Abone Ol
HONDA 4 bin 293 adet satıldı
MERCEDES-BENZ 5 bin 141 adet satıldı
15
Abone Ol
CITROEN 5 bin 815 adet satıldı
HYUNDAI 5 bin 906 adet satıldı
16
Abone Ol
DACIA 7 bin 175 adet satıldı
17
Abone Ol
OPEL 7 bin 573 adet satıldı
18
Abone Ol
TOYOTA 8 bin 165 adet satıldı
19
Abone Ol
PEUGEOT 11 bin 746 adet satıldı
20
Abone Ol
FORD 15 bin 331 adet satıldı
21
Abone Ol
VOLKSWAGEN 17 bin 474 adet satıldı
22
Abone Ol
RENAULT 19 bin 384 adet satıldı
23
Abone Ol
FIAT TOPLAM 19 BİN 739 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 19 bin 739 araç satış rakamına ulaştı.
24
Abone Ol
EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR
2020 yılı nisan ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,4 artarken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 8,3 ve 2000cc üstü otomobil satışları da 33,6 geriledi.