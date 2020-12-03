2020'nin en çok satan otomobilleri belli oldu! İlk 3 sırada bakın hangileri var...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı.