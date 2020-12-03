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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 08:19 | 

2020'nin en çok satan otomobilleri belli oldu! İlk 3 sırada bakın hangileri var...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Kasım 2020 Otomobil ve Hafif Ticari Otomobil ve Araç Pazarı Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti.

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1
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı.

2Markalara göre satış verileri
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Markalara göre satış verileri

Bu yılın ocak-kasım döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

3
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MARKA: INFINITI

OTOMOBİL: 0

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 0

MARKA: BENTLEY

OTOMOBİL: 10

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 10

4
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MARKA: ASTON MARTIN

OTOMOBİL: 16

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 16

MARKA: LAMBORGHINI

OTOMOBİL: 17

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 17

5
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MARKA: FERRARI

OTOMOBİL: 20

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 20

MARKA: MASERATI

OTOMOBİL: 33

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 33

6
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MARKA: SMART

OTOMOBİL: 49

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 49

MARKA: LEXUS

OTOMOBİL: 125

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 125

7
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MARKA: MAZDA

OTOMOBİL: 138

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 138

MARKA: ALFA ROMEO

OTOMOBİL: 181

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 181

8
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MARKA: JAGUAR

OTOMOBİL: 193

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 193

MARKA: ISUZU

OTOMOBİL: 0

HAFİF TİCARİ: 360

TOPLAM: 360

9
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MARKA: KARSAN

OTOMOBİL: 0

HAFİF TİCARİ: 392

TOPLAM: 392

MARKA: PORSCHE

OTOMOBİL: 472

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 472

10
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MARKA: DS

OTOMOBİL: 621

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 621

MARKA: SUBARU

OTOMOBİL: 638

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 638

11
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MARKA: SSANGYONG

OTOMOBİL: 550

HAFİF TİCARİ: 359

TOPLAM: 909

MARKA: MINI

OTOMOBİL: 1.264

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 1.264

12
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MARKA: IVECO

OTOMOBİL: 0

HAFİF TİCARİ: 1.561

TOPLAM: 1.561

MARKA: LAND ROVER

OTOMOBİL: 1.728

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 1.728

13
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MARKA: SUZUKI

OTOMOBİL: 2.729

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 2.729

MARKA: JEEP

OTOMOBİL: 3.982

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 3.982

14
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MARKA: MITSUBISHI

OTOMOBİL: 1.190

HAFİF TİCARİ: 4.471

TOPLAM: 5.661

MARKA: VOLVO

OTOMOBİL: 6.865

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 6.865

15
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MARKA: SEAT

OTOMOBİL: 10.811

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 10.811

MARKA: NISSAN

OTOMOBİL: 10.688

HAFİF TİCARİ: 389

TOPLAM: 11.077

16
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MARKA: BMW

OTOMOBİL: 11.802

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 11.802

MARKA: KIA

OTOMOBİL: 11.685

HAFİF TİCARİ: 1.498

TOPLAM: 13.183

17
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MARKA: AUDI

OTOMOBİL: 16.830

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 16.830

MARKA: MERCEDES-BENZ

OTOMOBİL: 13.117

HAFİF TİCARİ: 4.570

TOPLAM: 17.687

18
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MARKA: HONDA

OTOMOBİL: 18.575

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM: 18.575

MARKA: SKODA

OTOMOBİL: 21.376

HAFİF TİCARİ: 0

TOPLAM:21.376

19
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MARKA: CITROEN

OTOMOBİL:20.127

HAFİF TİCARİ: 4.615

TOPLAM: 24.742

MARKA: HYUNDAI

OTOMOBİL: 25.032

HAFİF TİCARİ: 799

TOPLAM: 25.831

20
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MARKA: DACIA

OTOMOBİL: 22.372

HAFİF TİCARİ: 3.641

TOPLAM: 26.013

MARKA: OPEL

OTOMOBİL: 28.196

HAFİF TİCARİ: 2.717

TOPLAM: 30.913

21
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MARKA: TOYOTA

OTOMOBİL: 32.952

HAFİF TİCARİ: 1.079

TOPLAM: 34.031

MARKA: PEUGEOT

OTOMOBİL: 30.967

HAFİF TİCARİ: 6.061

TOPLAM: 37.028

22
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MARKA: VOLKSWAGEN

OTOMOBİL: 45.670

HAFİF TİCARİ: 11.300

TOPLAM: 56.970

MARKA: FORD

OTOMOBİL: 23.517

HAFİF TİCARİ: 54.674

TOPLAM: 78.191

23
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MARKA: RENAULT

OTOMOBİL: 84.839

HAFİF TİCARİ: 2.140

TOPLAM: 86.979

MARKA: FIAT

OTOMOBİL: 80.011

HAFİF TİCARİ: 38.481

TOPLAM: 118.492

24
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MARKA: TOPLAM

OTOMOBİL: 529.388

HAFİF TİCARİ: 139.107

TOPLAM: 668.495

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