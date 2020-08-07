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HaberlerEkonomi Haberleri2020'nin en çok satan araba modelleri! İşte Türkiye'de tercih edilen markalar...
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 08:01,

2020'nin en çok satan araba modelleri! İşte Türkiye'de tercih edilen markalar...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Temmuz sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 artarak 341.469 adet olarak gerçekleşti. 2020 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artarak 69.427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17.974 adet oldu. İşte 2020'nin en çok satan otomobilleri...

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1
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ASTON MARTIN

Satış sayısı: 8

En çok satan modeli V8 Vantage: 4 adet

BENTLEY

Satış sayısı: 9

En çok satan modeli GT: 4 adet

2
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LAMBORGHINI

Satış sayısı: 11

En çok satan modeli Urus: 7 adet

FERRARI

Satış sayısı: 13

En çok satan modeli 488 Pista: 10 adet

3
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MASERATI

Satış sayısı: 18

En çok satan modeli Levante: 17 adet

ALFA ROMEO

Satış sayısı: 38

En çok satan modeli Giulietta: 18 adet

4
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SMART

Satış sayısı: 47

En çok satan modeli Smart Fortwo: 39 adet

LEXUS

Satış sayısı: 79 adet

En çok satan modeli RX: 34 adet

5
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MAZDA

Satış sayısı: 81 adet

En çok satan modeli MX-5: 54 adet

JAGUAR

Satış sayısı: 106

En çok satan modeli I-Pace: 60 adet

6
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PORSCHE

Satış sayısı: 163

En çok satan modeli Macan: 93 adet

KARSAN

Satış sayısı: 227

En çok satan modeli Jest: 227 adet

7
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DS

Satış sayısı: 318

En çok satan modeli DS 7 Crossback: 303 adet

ISUZU

Satış sayısı: 348

En çok satan modeli D-MAX: 283 adet

8
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SUBARU

Satış sayısı: 395

En çok satan modeli Forester: 218 adet

SSANGYONG

Satış sayısı: 415

En çok satan modeli Korando: 188 adet

9
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MINI

Satış sayısı: 502

En çok satan modeli Countryman: 276 adet

IVECO

Satış sayısı: 685

En çok satan modeli Daily: 685 adet

10
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LAND ROVER

Satış sayısı: 983

En çok satan modeli Range Rover Velar: 347 adet

SUZUKI

Satış sayısı: 1444

En çok satan modeli Vitara: 732 adet

11
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JEEP

Satış sayısı: 2241

En çok satan modeli Renegade: 1596 adet

MITSUBISHI

Satış sayısı: 2994

En çok satan modeli L-200: 2227 adet

12
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NISSAN

Satış sayısı: 3438

En çok satan modeli Qashgai: 2362 adet

VOLVO

Satış sayısı: 3484

En çok satan modeli XC90: 1040 adet

13
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BMW

Satış sayısı: 5092

En çok satan modeli 3 Serisi: 1409 adet

SEAT

Satış sayısı: 6048

En çok satan modeli Leon: 3693 adet

14
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KIA

Satış sayısı: 6140

En çok satan modeli Sportage: 3276 adet

AUDI

Satış sayısı: 9410

En çok satan modeli A3 Sportback: 3181 adet

15
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MERCEDES-BENZ

Satış sayısı: 9831

En çok satan modeli C Serisi: 2291 adet

SKODA

Satış sayısı: 10248

En çok satan modeli Superb: 3526 adet

16
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HONDA

Satış sayısı: 10487

En çok satan modeli Civic Sedan: 9281 adet

CITROEN

Satış sayısı: 12474

En çok satan modeli C5 Aircross: 5199 adet

17
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HYUNDAI

Satış sayısı: 12572

En çok satan modeli Tucson: 6281 adet

TOYOTA

Satış sayısı: 15237

En çok satan modeli Corolla: 11953 adet

18
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7- DACIA

Satış sayısı: 16006

En çok satan modeli Duster: 9040 adet

19
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6- OPEL

Satış sayısı: 17105

En çok satan modeli Astra Sedan: 4419 adet

20
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5- PEUGEOT

Satış sayısı: 20817

En çok satan modeli 3008: 7311 adet

21
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4- VOLKSWAGEN

Satış sayısı: 30496 adet

En çok satan modeli Passat: 12574 adet

22
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3- FORD

Satış sayısı: 30048

En çok satan modeli Focus: 5384 adet

23
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2- RENAULT

Satış sayısı: 48904

En çok satan modeli Clio HB: 22.409 adet

24
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1- FIAT

Satış sayısı: 56507

En çok satan modeli Egea Sedan: 33.269 adet

25
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