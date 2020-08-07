Ekonomi Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 08:01 , 07 Ağustos 2020 - 08:01

2020'nin en çok satan araba modelleri! İşte Türkiye'de tercih edilen markalar...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Temmuz sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 artarak 341.469 adet olarak gerçekleşti. 2020 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artarak 69.427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17.974 adet oldu. İşte 2020'nin en çok satan otomobilleri...