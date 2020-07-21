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Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 16:35,

2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? İşte Zilhicce orucu hakkında bilgiler

Zilhicce ayının başlangıç tarihi, Müslüman aleminin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Kurban Bayramını da içerisinde barındıran bu ay kapsamında, oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

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Zilhicce ayı, Müslüman aleminin yakından takip ettiği dönemler arasında yer alıyor. Sekizinci günü terviye, dokuzuncu günü arefe olarak bilinen bu gün, içerisinde Kurban Bayramını da barındırmaktadır. İşte, 2020 Zilhicce ayının tarihi ve bu ay hakkında bazı bilgiler...

22020 ZİLHİCCE NE ZAMAN BAŞLAYACAK
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2020 ZİLHİCCE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zilhicce ayı 22 Temmuz’da başlayacak ve 3 Ağustos’a kadar devam edecek. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı’nın ilk günüdür.

3ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR
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ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.

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Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

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