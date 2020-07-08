'YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?' sorusu, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Akademik anlamda yabancı dillerini resmiyete dökecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin düzenleyeceği yabancı dil sınavına katılım gösterecek. Peki, 2020 YÖKDİL ne zaman?
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2020 YÖKDİL sınavı için geri sayım devam ediyor. Adaylar, sınava katılmak için hazırlık yaparken bir yandan da sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2020 YÖKDİL sınavına dair merak edilen detaylar...
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YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak.
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Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.