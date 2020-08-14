2020 YKS (üniversite) tercih ekranı: YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitecek? - Son saatlere girildi
YKS tercihleriÖSYM tarafından 6 Ağustos tarihinde alınmaya başlandı. Üniversiteye girmeyi bekleyen ve tercihlerini son güne bırakan adaylar YKS tercihlerinin biteceği tarihe odaklandı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden aday şifre ve T.C kimlik numarası ile alınacak olan tercihler gece yarısı sona erecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, 2020 YKS tercih ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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YKS tercih ekranı adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini gerçekleştiriyorlar. Bugün tercihlerin son günü. Peki YKS tercihleri saat kaçta bitiyor?
YKS tercihlerinin ne zaman biteceği, ÖSYM tarafından açıklandı. 6 Ağustos’ta başlayan YKS tercihleri 14 Ağustos’ta saat 23:59’a kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştiriyorlar. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. İşte detaylar…
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YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?
YKS tercihleri 14 Ağustos’ta saat 23:59’a kadar yapılabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.
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YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.