2020 YKS (üniversite) tercih ekranı: YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitecek? - Son saatlere girildi

YKS tercih ekranı adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini gerçekleştiriyorlar. Bugün tercihlerin son günü. Peki YKS tercihleri saat kaçta bitiyor?



YKS tercihlerinin ne zaman biteceği, ÖSYM tarafından açıklandı. 6 Ağustos’ta başlayan YKS tercihleri 14 Ağustos’ta saat 23:59’a kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştiriyorlar. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. İşte detaylar…