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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 17:24,

2020 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? (YKS tercih kılavuzu)

Üniversite adayları Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 28 Temmuz'da açıklanacak üniversite sınav sonuçlarının ardından YKS tercihleri için süreç başlayacak. ÖSYM, YKS tercih tarihlerini duyurdu. 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da adaylara ön bilgi vermek amacıyla ÖSYM internet sitesinde yayımladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

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YKS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala ÖSYM’den tercih duyurusu geldi. 2020 YKS tercih tarihlerini ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün paylaştı. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Adaylar, belirlenen tarih aralıkları içerisinde LGS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2Arama Sonuçları Web sonuçları ÖSYM Başkanı Aygünden YKS açıklaması
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Arama Sonuçları Web sonuçları ÖSYM Başkanı Aygün'den 'YKS' açıklaması

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

3Kontenjan klavuzu yayımlandı
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Kontenjan klavuzu yayımlandı

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek. ÖN BİLGİ VERME AMAÇLI KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." denildi.

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