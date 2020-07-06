2020 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM duyurdu: YKS sınav sonuçları o tarihte açıklanacak
'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?' 2.5 milyona yakın adayın katılımıyla 27-28 Haziran’da ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sonrası gözler sınav sonuçları ve tercih tarihlerine çevrildi. YKS’nin sonuçlarının açıklanmasını bekleyen üniversite adayları, ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre lisans ve önlisans programlarını tercih edecekler. ÖSYM sınav takviminde söz konusu sınavın sonuç tarihi belli oldu. İşte, 2020 YKS sınav sonuç tarihi.
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27-28 Haziran’da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavları (YKS), puan durumu üniversite adaylarının hayallerindeki üniversiteye yerleşmesinde olanak sağlayacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının geride kalmasının ardından, adaylar sınav sonuç tarihine odaklandı. 28 Temmuz'da açıklanacak olan YKS sonuçlarına göre tercih işlemleri sonraki süreçte tamamlanacak. İşte, ayrıntılar.
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.
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2020 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak.
Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
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TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.