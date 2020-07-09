2020 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS kapsamındaki AYT-TYT ve YDT oturumlarına geçtiğimiz günlerde katılım sağlayan adaylar, 2020-2021 eğitim sezonu için üniversite tercih işlemlerini gündemlerine aldı. ÖSYM'nin puan ve başarı sırası açıklamasının ardından başlayacak tercih süreci için tarih belirlenip belirlenmediği merak ediliyor. Söz konusu tercihler her yıl olduğu gibi ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapılacak. İşte, 2020 YKS'ye ilişkin ayrıntılar...