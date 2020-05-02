2020 YKS tarihi ne zaman olacak, YKS erkene mi alındı, AYT -TYT öne çekildi mi, YKS ne zaman yapılacak?

Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile ilgili de karar alındı. Karara göre YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak. TYT (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT'nin (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacağına dikkat çekmişti.



Sosyal medya başta olmak üzere pek çok mecrada yapılan 'YKS erkene çekildi' iddiaları ardından 2020 üniversite sınavı tarihi bir kez daha gündeme geldi. Hazırlık sürecine devam eden üniversite adayları YKS'nin öne çekilip çekilmediğini öğrenmek için sık sık internet üzerinden araştırma yaparak resmi bir açıklama olup olmadığını kontrol ediyor ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın sosyal medya hesabını ziyaret ediyor. Peki, Üniversite sınavı YKS 2020 ne zaman yapılacak? 'YKS 2020 erkene çekildi' iddiaları doğru mu?