2020 YKS tarihi ne zaman olacak, YKS erkene mi alındı, AYT -TYT öne çekildi mi, YKS ne zaman yapılacak?
YKS 2020 tarihi için gözler YÖK Başkanı Yekta Saraç'ta. Son zamanlarda çeşitli platformlarda yapılan 'YKS öne çekilecek, üniversite sınavı ertelenecek' yorumları ardından kafası karışan üniversite öğrencileri resmi yanıt için YÖK Başkanı'nın açıklamasını bekliyor. YKS 2020 tarihi değişti mi? YKS erkene mi alındı? Corona virüsü önlemleri kapsamında üniversite hazırlığını evlerinde online eğitimle sürdüren üniversite adayları sosyal medyadaki iddialar ardından bu sorulara yanıt arıyor. ÖSYM sınav takviminin güncellenmesi ardından YKS 2020 tarihi haziran yerine temmuz ayına ertelenmişti. Ancak bazı sosyal medya hesaplarında YKS tarihinin öne çekileceği yorumlarının yapılması kafaları karıştırdı. İşte YKS 2020 tarihinde son durum...'Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS’nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi yapılabilmesi için girilmesi zorunlu. Peki, YKS ne zaman yapılacak, AYT -TYT öne çekildi mi? İşte YKS 2020 tarihiyle ilgili son durum...
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Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile ilgili de karar alındı. Karara göre YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak. TYT (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT'nin (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacağına dikkat çekmişti.
Sosyal medya başta olmak üzere pek çok mecrada yapılan 'YKS erkene çekildi' iddiaları ardından 2020 üniversite sınavı tarihi bir kez daha gündeme geldi. Hazırlık sürecine devam eden üniversite adayları YKS'nin öne çekilip çekilmediğini öğrenmek için sık sık internet üzerinden araştırma yaparak resmi bir açıklama olup olmadığını kontrol ediyor ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın sosyal medya hesabını ziyaret ediyor. Peki, Üniversite sınavı YKS 2020 ne zaman yapılacak? 'YKS 2020 erkene çekildi' iddiaları doğru mu?
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YKS hazırlıkları devam ederken sınavın tarihiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada dolaşan “2020 YKS'nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı” iddialarına resmi bir yanıt arayan adaylar, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın açıklama yapıp yapmadığını araştırıyor. Henüz YKS tarihinin değişmesiyle ilgili yetkili kurumdan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.
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YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS konularıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:"YKS’de sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün gerçeklerinin yansıdığı birşekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir. Yükseköğretime giriş sınavlarının ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır."
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Yeni öğretim takvimi ile ilgili Saraç “Yaz okulunun bitiş tarihleri gözönünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimini belirleyeceğiz. Bu hususta da geçmiş yıllarda sıradışı durumlarda gerçekleştirdiğimiz uygulamalar ve tecrübeler ışığı altında bu konuyu rahatlıkla yönetebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kontrolden çıkan bir durum sözkonusu olmadan inşallah bu olağanüstü zor süreci yöneteceğiz ve en az hasarla atlatacağız." demişti.
YKS ÖNE Mİ ÇEKİLECEK?
Sınav için geri sayım devam ederken yeni iddialar gündeme geldi. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sosyal medyada dolaşan “2020 YKS'nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı” iddiaları ile kafa karışıklığı yaşıyor. Henüz YKS tarihinin değişmesiyle ilgili yetkili kurumdan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.