Gündem Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 00:41 , 28 Haziran 2020 - 00:41

2020 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama: TYT 2020 cevap anahtarı yarın mı açıklanacak?

'YKS 2020 soru ve cevapları' ne zaman açıklanacak? Üç oturumda tamamlanacak olan YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Sınavın ardından, 2020 YKS soru ve cevap anahtarı adayların gündemine geldi. ÖSYM'den yapılan son dakika duyuruda sınav sorularıyla ilgili açıklamalar yer aldı. İşte, TYT 2020 cevap anahtarıyla ilgili ayrıntılar.