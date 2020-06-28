2020 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama: TYT 2020 cevap anahtarı yarın mı açıklanacak?
'YKS 2020 soru ve cevapları' ne zaman açıklanacak? Üç oturumda tamamlanacak olan YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Sınavın ardından, 2020 YKS soru ve cevap anahtarı adayların gündemine geldi. ÖSYM'den yapılan son dakika duyuruda sınav sorularıyla ilgili açıklamalar yer aldı. İşte, TYT 2020 cevap anahtarıyla ilgili ayrıntılar.
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YKS 2020 soruları sınavın ilk oturumu TYT'nin 27 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından gündeme geldi. 27 Haziran saat 10.15'te başlayıp 160 dakika süren TYT 2020 oturumunda adaylara Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri konularından sorular soruldu. Adaylar, YKS netlerini hesaplamak adında, YKS 2020 cevap anahtarına odaklandı.Sınav sonrasında alacakları puana dair bir öngörüde bulunmak isteyen adaylar, sorular ve cevaplara bakarak doğrularını ve yanlışlarını görmek isteyecekler. Sınavın ardından, 'Türkçe, matematik, fen bilimleri sosyal bilimler sorularının yayınlanacağı tarih belli oldu mu?' sorusu gündeme geldi. İşte, ayrıntılar.
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YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
ÖSYM'nin sınav takviminde olan bilgilere 28 Temmuz 2020 tarihinde sınav sonuçları erişime açılacak. YKS sınav soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir bilgi verilmedi. Ancak ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamada, YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planladığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
Daha önceki yıllar baz alındığında; TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait soruların sınav tamamlandıktan sonra 1 hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.
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AYT SORU SAYISI
YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
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YDT SORU SAYISI
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
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Sınav sonrasında bazı adaylar Türkçe sorularının uzun olduğunu, bazıları ise matematikte zorlandıklarını söyleseler de genel görüş soruların kolay olduğu doğrultusundaydı. Peki eğitim uzmanları ne diyor. TYT'de sorulan 120 soruyu inceleyen eğitim uzmanlarının değerlendirmeleri şöyle:
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2020 TYT, ÖSYM formatına ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Sınav kapsamının, yapılan MEB kazanım sadeleştirme açıklamasına uygun hazırlandığı görüldü. Ayrıca 30 dakika fazla zaman verilmesi çalışan öğrenciler için avantaj yarattı. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 11'inci sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9 ve 10'uncu sınıf kademesinden olduğu görüldü. Matematik testinde sorular hikayeleştirilerek temel bilgi sorgulanmış; öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp basit matematik bilgisiyle yorumlaması ve hatasız işlem yapması istendi. Geometride ise klasik geometri yerine, geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer aldı. Türkçede önceki yıllardan farklı olarak paragraf sorusu artırılmış, dil bilgisi azaltılmış. Sosyal bilimlerde tüm bölümlerden orta kolaylıkta sorular soruldu. Fen bilimleri testi soruları ise geçen yıl olduğu gibi beklenilen seviyede, temel bilgileri sorgulayacak şekilde. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçüldü. MATEMATİK, TÜRKÇE, SOSYAL BİLİMLER SORU YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN