2020 YKS sonucu ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020-2021 eğitim yılı için üniversite kayıt hayali kuran vatandaşlar, ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihe odaklandı. İşte, 'YKS sonucu ne zaman açıklanacak?'