Geçtiğimiz hafta sonu ÖSYM tarafından organize edilen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından YKS sonuçlarının tarihi merak konusu oldu. Peki, 2020 YKS sonucu ne zaman açıklanacak?
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Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020-2021 eğitim yılı için üniversite kayıt hayali kuran vatandaşlar, ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihe odaklandı. İşte, 'YKS sonucu ne zaman açıklanacak?'
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde 3 oturum olarak tamamlanacak.
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ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre bu sınavların sonucu 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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Konuya dair ÖSYM ya da yetkililerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.