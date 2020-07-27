2020 YKS sonuçları ve cevap kağıtlarını ÖSYM erişime açtı- AİS YKS sonuç sorgulama ve görüntüleme ekranı
YKS sonuçları, ÖSYM tarafından sabah saatlerinde erişime açıldı. 2.5 milyona yakın adayın katılım sağladığı YKS'nin TYT, AYT ve YTD sonuçları ve cevap kağıtları da açıklandı. AİS ekranı 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden YKS sonucu sorgulaması yapacak olan adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan son dakika açıklamada, YKS birincileri de belli oldu. İşte, 2020 YKS sonuçları sorgulama ekranı ve üniversite sınavı YKS sınav sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ÖSYM sürpriz yaptı ve YKS sonuçlarını beklenen tarihten 1 gün önce açıkladı. Sabah saatlerinde erişime açılan YKS sonuçları, 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenilebiliyor. Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sınavlarında kaç birinci olduğunu ve birincilerin hangi illerden çıktığını açıkladı. Öğle saatlerinde ise YKS cevap kağıtları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte 2020 YKS sonuçlarıyla ilgili detaylar ve AİS YKS sonucu görüntüleme ekranı...
YKS sonuçları yarın açıklanması beklenirken, sabah saatlerinde sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Ayrıca Halis Aygün YKS 2020 birincilerinin hangi illerden çıktığını da açıkladı. Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti. Öğle saatlerinde ise YKS cevap kağıtları erişime açıldı. ÖSYM, cevap kağıtları için, "ÖSYM: 2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılmıştır" ifadesini kullandı. İşte 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuç sorgulama ekranı
Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.
3
Abone Ol
HALİS AYGÜN SOSYAL MEDYA HESABINDAN BİRİNCİLERİ AÇIKLADI
Halis Aygün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerle YKS birincilerinin hangi illerden olduğunu açıkladı.YKS Birincilerimizin İlleriTYT birincileri: 5 adayAnkara, Antalya, Aydın, Çorum, NevşehirAYT birincileri: 5 adaySözel: İzmir Eşit Ağırlık: OsmaniyeSayısal: İstanbul, İzmir, Malatya,YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde Adaylarımızı tebrik ederim.
2020-YKS Testlerinin Ham Puan Ortalamaları ve Standart Sapmaları
8
Abone Ol
2020-YKS Sınav Puanlarının Yığınsal Dağılımı
9
Abone Ol
Açıklanan son bilgilere göre 6 Ağustos tarihinde başlayacak olan YKS 2020 tercih süreci, internet ortamında yürütülecek ve 14 Ağustos'a kadar sürecek. YKS sonuçları bilgisi çerçevesinde yapılacak olan tercihler, baraj puanını geçen her aday tarafından değerlendirilebilecek. İşte, YDT, AYT ve TYT bilgilerinin yer aldığı YKS 2020 sonuçları, baraj puanı ve tercih süreci hakkında detaylı bilgiler
10
Abone Ol
YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 27 Temmuz Pazartesi sabahı erişime açıldı. ÖSYM takvimine göre 28 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen YKS 2020 sonuçları, böylelikle bir gün önce öğrencilerin erişimine açılmış oldu.
Adaylar, YKS sonuçları kapsamında açıklanan TYT, AYT ve YDT sonuçlarını TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek. Adaylar, YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre hukuk, mühendislik ve mimarlık gibi bazı bölümleri tercih edebilmek için sınav sonuç sayfasındaki başarı sıralamasına dikkat edecek. İşte, YKS 2020 sonuçları ve tercih sürecine dair bazı bilgiler
11
Abone Ol
ÖSYM YKS 2020 TYT-AYT SONUÇLARI
YKS sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü saat 07.30 itibariyle açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan YKS 2020 sonuçları, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası (AİS) ya da sonuç açıklama sayfası üzerinden kimlik bilgileri girilerek öğrenilebilecek. ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı;
"27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
12
Abone Ol
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin //www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.
Geçtiğimiz hafta ön bilgilendirme amacıyla adayların erişimine açılan 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, YKS sonuçları sonrasında son hali ile yeniden paylaşılacak. Öğrenciler, yayımlanmasının ardından YKS tercih kılavuzunu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden edinebilecek.
AYT'YE 1 MİLYON 788 BİN 694 ADAY BAŞVURDU
YKS 2020 için bu yıl 2 milyon 437 bin 111 aday başvurdu. İkinci aşama olan AYT sınavına başvuran aday sayısı ise 1 milyon 788 bin olarak açıklandı.
13
Abone Ol
YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.
Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi:"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır.
Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 'bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla' 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.
14
Abone Ol
Yükseköğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağanüstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farkındadır.
Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir.
Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."
15
Abone Ol
TYT TERCİHİ İÇİN 150, AYT TERCİHİ İÇİN 170 PUAN ÜZERİ ALMAK YETERLİ OLACAK
Adaylar, YKS tercih kılavuzunda yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan almaları halinde tercih edebilecek. yükseköğretim programlarını ise 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan almaları halinde yapabilecek.
BAZI BÖLÜMLER İÇİN BAŞARI SIRALAMASI ÖN PLANDA OLACAK
ÖSYM'nin en düşük başarı sıralaması tablosuna göre;
Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde eşit ağırlık puan türünden en düşük 125 bininci (125.000), Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük en düşük 300 bininci (300.000),
Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 250 bininci (250.000), Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 50 bininci (50.000), Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000), Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 100 bininci (100.000), Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 80 bininci (80.000), başarı sıralamasına sahip olmak gerekecek.