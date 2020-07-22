2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den önemli açıklama!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Bu gelişmenin ardından gözler bir kez daha YKS sonuçlarına çevrildi. YKS kapsamındaki oturumlara katılım sağlayan adaylar, sonuç açıklanma tarihine kilitlendi. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2020-2021 eğitim döneminde üniversiteli olmak için gün sayan adaylar, geçtiğimiz günlerde katılım gösterdikleri TYT-AYT ve YDT oturumlarının sonuçlarının erişime açılmasını bekliyor. ÖSYM'nin değerlendirme işlemleri ise tüm hızıyla sürüyor. İşte, 2020 YKS sonuçlarına ilişkin bilgi...
2
Abone Ol
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.
3
Abone Ol
2020 YKS TERCİH TAKVİMİ
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
4
Abone Ol
KONTENJAN KILAVUZU YAYIMLANDI
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.
Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.