2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!
Üniversiteye girişte uygulanan 2020 YKS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan milyonlarca öğrenci ve ailesi tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM'den gelecek bir sonuç açıklama haberini heyecanla bekleyen adaylar, konu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YKS sonuçları için vatandaşların araştırması sürüyor. Bir süredir binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer alan YKS sonuçları, temmuz ayının son günlerinin yaklaşması nedeniyle araştırılmaya başlandı. ÖSYM'nin yurt genelinde uyguladığı sınavın ardından merak konusu olan YKS sonuçları hakkında detaylar, ÖSYM tarafından verildi. İşte, 2020 YKS sonuçları hakkında son gelişmeler...
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ÖSYM TARİH VERDİ
ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.
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TERCİH TAKVİMİ
YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak.
Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.