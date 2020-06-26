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Hürriyet
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Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 22:56,

2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınav sonuçları için tarih verdi

2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum halinde gerçekleşecek. 2 milyon 437 bin 119 adayın katılım sağlayacağı sınavda cumartesi günü yapılacak olan TYT'de adaylara 165 dakika süre verilecek. ÖSYM tarafından organize edilecek olan sınava kısa süre kala gözler 2020 YKS sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM takviminde sınavın sonuç tarihi belli oldu. İşte, ayrıntılar.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek olan YKS'ye saatler kaldı. 2020-YKS'de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.Sınava kısa süre kala heyecan artarken sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündeme geldi. ÖSYM tarafında organize edilen söz konusu sınavın sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak.

2YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyurunun ardından, sınav sonuçları https://www.osym.gov.tr/ üzerinden öğrenci şifre ve TC kimlik numaraları girilerek öğrenilecek.

Konuya dair ÖSYM ya da yetkililerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

3SINAVDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU
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SINAVDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.

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Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek ancak görevliler maskelerini çıkarmayacak.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

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Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor.

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