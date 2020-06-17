2020 YKS sınav tarihi ne zaman? YKS ertelenecek mi? Gözler Cumhurbaşkanlığı YÖK toplantısında
Bir süredir sosyal medyanın gündeminde de yer alan YKS ertelenecek mi? sorusu için gözler Beştepe'de gerçekleşecek YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantısına çevrildi. Bugün saat 16.00'da başlayan toplantının sona ermesinin ardından, YKS konusunda herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise henüz net değil. İşte, 2020 YKS Sınav tarihi ne zaman ve YKS ertelenecek mi? sorularına yanıt arayan öğrenciler için son gelişmeler...
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Sosyal medya üzerinden bir süredir YKS'nin ertelenmesi için çağrı yapan öğrenciler, bugün saat 16.00'da başlayan YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantısına kilitlendi. 17.30'a kadar devam etmesi beklenen toplantının YKS'nin ertelenmesi çerçevesinde bir görüşmeyi içerip içermediği konusunda henüz bir bilgi yer almıyor. Bu sebeple YKS ertelenecek mi? Sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.
Toplantıyla ilgili detayların gelmesi halinde detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.
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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.
2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15 2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45
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YKS SINAV SÜRELERİ İLE İLGİLİ YÖK'TEN AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi:
"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 'bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla' 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.
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Yükseköğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağanüstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farkındadır. Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir. Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."