2020 YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) için artık sayılı günler kaldı. Bir yandan sınava hazırlanan öğrenciler bir yandan da kendileri için oldukça önemli olan bu sınava nerede gireceklerini merak ediyor. YKS giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 2020 YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
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Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı YKS için sınav giriş yeri araştırmaları başladı. Sınavda ter dökecek olan öğrenciler YKS'ye hangi okullarda gireceklerini merak ediyor. YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorgulayan öğrenciler, ÖSYM'nin bu hususta bir açıklaması olup olmadığını merak ediyor. İşte, 2020 YKS sınav giriş yerleri hakkında merak edilen detaylar...
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SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27-28 Haziran'da yapılacak YKS'nin oturumları için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.
Söz konusu sınavlar için belgelerin sınavdan birkaç hafta önce erişime açılması bekleniyor.
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ÖSYM, sınav giriş yerlerini yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır. Bu çerçevede, sınav yerlerinin 13 Haziran itibariyle yayınlanacağı söylenebilir.
Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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2020 YKS TAKVİMİ
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.