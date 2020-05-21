Gündem Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 09:55 , 21 Mayıs 2020 - 09:55

2020 YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) için artık sayılı günler kaldı. Bir yandan sınava hazırlanan öğrenciler bir yandan da kendileri için oldukça önemli olan bu sınava nerede gireceklerini merak ediyor. YKS giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 2020 YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?