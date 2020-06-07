2020 YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) için artık son günler. Bir yandan sınava yönelik son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Henüz açıklanmayan YKS yerleri ÖSYM tarafından duyurulacak. İşte, 2020 YKS sınav giriş belgeleri hakkında ayrıntılar.