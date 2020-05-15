2020 YKS ne zaman, sınav online mı yapılacak? TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri ve güncel YKS 2020 kılavuzu
YKS 2020 kılavuzu, ÖSYM tarafından güncellendi. Corona virüsü nedeniyle bu yıl düzenlenecek olan üniversite sınavı tarihinin değişmesinin ardından YKS ne zaman sorusu, binlerce adayın yanıt aradığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından 14 Mayıs'ta güncellenen YKS takviminde, TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri ve sınav ilişkin bilgiler paylaşıldı. YKS sınavının online olup olmayacağı da adayların yoğunlaştığı bir diğer konu oldu. Peki, YKS online mi yapılacak, nasıl olacak? İşte, YKS 2020 takvimi ve YKS sınav takvimi.
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1
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ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) yaptığı duyuruda, haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi. Corona virüs önlemleri kapsamında ertelenen YKS'nin güncel tarihi hatırlatıldı.2020 YKS oturumları TYT, AYT ve YDT ne zaman? YKS online mı yapılacak? Güncel YKS 2020 kılavuz duyurusu...
YKS oturumlarına kısa bir süre kala sınavın yapılış şekliyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de milyonlarca öğrenci velisini çok yakından ilgilendiren YKS tarihi ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhurbaşkanı YKS'nin öne çekileceğini açıklamıştı.
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ÖSYM'nin konuya ilişkin yapmış olduğu duyuru: 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.
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HAZİRAN'DAKİ E-YDS TARİHLERİ DE DEĞİŞTİ
ÖSYM, 2020-YKS'nin, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olması nedeniyle haziran ayındaki bazı e-YDS tarihlerinde de güncelleme yaptı. Buna göre, 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.
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YKS SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?
Alınan bu karar sonrası, sınav ile ilgili de değişiklikler yapıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavının süresinin sadece bu yıla mahsus olmak üzere 30 dakika uzatıldığını açıkladı. Daha önce 135 dakika olan süre 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseldi.
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YKS ONLİNE MI YAPILACAK?
Üniversite final sınavlarının online olacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Finallerin nasıl yapılacağı üniversitelere bırakılmıştı. Hazirandaki LGS ve YKS hareketliliğe sebep olacağı için, bizde, finallerin yüz yüze yapılması hareketliliği artırır kaygısı oluştu. Bilim Kurulumuzda bunu değerlendirdik. YÖK kararı aldı. FİNALLER ONLINE OLARAK YAPILACAK. " ifadelerini kullandı ancak YKS'nin online yapılmasıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.