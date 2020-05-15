2020 YKS ne zaman, sınav online mı yapılacak? TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri ve güncel YKS 2020 kılavuzu

ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) yaptığı duyuruda, haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi. Corona virüs önlemleri kapsamında ertelenen YKS'nin güncel tarihi hatırlatıldı.2020 YKS oturumları TYT, AYT ve YDT ne zaman? YKS online mı yapılacak? Güncel YKS 2020 kılavuz duyurusu...



YKS oturumlarına kısa bir süre kala sınavın yapılış şekliyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de milyonlarca öğrenci velisini çok yakından ilgilendiren YKS tarihi ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhurbaşkanı YKS'nin öne çekileceğini açıklamıştı.