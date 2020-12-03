2020 yılının en iyi iPhone uygulamaları belli oldu

App Store üzerinde yüz binlerce uygulama bulunuyor. Ancak bazıları var ki 2020 yılına damga vurmayı başardı. İşte Apple'a göre bu yılın en 'iyi'leri...Wakeout! ev hayatının imkanlarından yararlanan kolay egzersizlerle, hareket etmek için gerekli zamanı ve iradeyi bulmaya yardımcı oluyor.Açık dünyada geçen bu RPG türü oyun, görsel efektlerle hayata geçirilmiş renkli canavarlar ve devlerle dolu devasa bir diyarı keşfetmeleri için oyuncuları serbest bırakıyor.Zoom, iş dünyasına yönelik popüler bir video konferans uygulaması. Özellikle pandemiden sonra kullanıcı sayısı katlayarak artırdı. Legends of Runeterra, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan oynaması ücretsiz bir çevrimiçi kart oyunu. Oyun, League of Legends evreniyle aynı evrende geçiyor.Apple'dan yapılan açıklamaya göre Fantastical isimli bu takvim uygulaması, uzaktan toplantılar ve görüntülü sohbetlerin bolca yapıldığı 2020'nin planlanması aşamasında başarılı bir uygulama oldu.Bu RPG türü olan bu oyun da Apple'ın radarına girmeyi başardı. Aksyion oyunu değil de bir hikaye oyunu oynayayım diyorsanız veya polisiye bir roman olsa da okusam diyorsanız denemekte fayda var.Yılın Apple Watch Uygulaması: EndelYılın Apple TV Uygulaması: Dandara: Trials of Fear EditionYılın Arcade Oyunu: Sneaky Sasquatch