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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 08:07 | 

2020 yılının en iyi iPhone uygulamaları belli oldu

Apple, her yıl olduğu gibi farklı kategorilerde bulunan 2020 yılının en iyi oyun ve uygulamalarını belirledi.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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App Store üzerinde yüz binlerce uygulama bulunuyor. Ancak bazıları var ki 2020 yılına damga vurmayı başardı. İşte Apple'a göre bu yılın en 'iyi'leri...

2Yılın iPhone Uygulaması: Wakeout
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Yılın iPhone Uygulaması: Wakeout!

Wakeout! ev hayatının imkanlarından yararlanan kolay egzersizlerle, hareket etmek için gerekli zamanı ve iradeyi bulmaya yardımcı oluyor.

3Yılın iPhone Oyunu: Genshin Impact
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Yılın iPhone Oyunu: Genshin Impact

Açık dünyada geçen bu RPG türü oyun, görsel efektlerle hayata geçirilmiş renkli canavarlar ve devlerle dolu devasa bir diyarı keşfetmeleri için oyuncuları serbest bırakıyor.

4Yılın iPad Uygulaması: Zoom
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Yılın iPad Uygulaması: Zoom

Zoom, iş dünyasına yönelik popüler bir video konferans uygulaması. Özellikle pandemiden sonra kullanıcı sayısı katlayarak artırdı.

5Yılın iPad Oyunu: Legends of Runeterra
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Yılın iPad Oyunu: Legends of Runeterra

Legends of Runeterra, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan oynaması ücretsiz bir çevrimiçi kart oyunu. Oyun, League of Legends evreniyle aynı evrende geçiyor.

6Yılın Mac Uygulaması: Fantastical
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Yılın Mac Uygulaması: Fantastical

Apple'dan yapılan açıklamaya göre Fantastical isimli bu takvim uygulaması, uzaktan toplantılar ve görüntülü sohbetlerin bolca yapıldığı 2020'nin planlanması aşamasında başarılı bir uygulama oldu.

7Yılın Mac Oyunu: Disco Elysium
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Yılın Mac Oyunu: Disco Elysium

Bu RPG türü olan bu oyun da Apple'ın radarına girmeyi başardı. Aksyion oyunu değil de bir hikaye oyunu oynayayım diyorsanız veya polisiye bir roman olsa da okusam diyorsanız denemekte fayda var.

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Yılın Apple Watch Uygulaması: Endel

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Yılın Apple TV Uygulaması: Dandara: Trials of Fear Edition

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Yılın Arcade Oyunu: Sneaky Sasquatch

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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